Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из перечня мер борьбы с ковидом

Роспотребнадзор отменил обязательное ношение одноразовых перчаток в связи с коронавирусом. Этот пункт исключен из перечня противоэпидемических мер во время пандемии COVID-19. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на интернет-портале правовой информации.

При этом в ведомстве по-прежнему рекомендуют носить маски, соблюдать правила личной гигиены, в том числе мыть руки и использовать антисептики, а также соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров.

Напомним, этим же постановлением Роспотребнадзор с 6 февраля отменил карантин для контактировавших с больными COVID-19. В документе указано, что пункт, предписывающий таким гражданам находиться на семидневном карантине, утратил силу.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что использование одноразовых перчаток оправданно лишь в условиях повышенного заражения COVID-19. Речь идет, например, о непосредственном контакте человека с "биологическими жидкостями". Об этом заявила технический офицер департамента воды, гигиены и здравоохранения ВОЗ Мэгги Монтгомери. По ее словам, в обычных условиях перчатки не нужны.