ВОЗ разъяснила правила использования перчаток во время пандемии COVID-19

Повсеместное использование одноразовых перчаток оправданно лишь в условиях повышенного заражения COVID-19. Речь идет, например, о непосредственном контакте человека с "биологическими жидкостями", заявила технический офицер департамента воды, гигиены и здравоохранения Всемирной организации здравоохранения Мэгги Монтгомери.

По ее словам, в обычных условиях перчатки не нужны. "К примеру, при обычной вакцинации ВОЗ не рекомендует использовать перчатки", - уточнила представитель ВОЗ (цитата по РИА Новости).

Среди общих рекомендаций Всемирной организации здравоохранения - чаще мыть руки или использовать другие виды дезинфекции для борьбы с COVID-19.