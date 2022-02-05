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05.02.2022 16:23
Рубрика: Общество

Россиянам упростили правила выписки после COVID-19

Текст: Нина Егоршева
Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы/ РИА Новости Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы/ РИА Новости
Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы/ РИА Новости

Пациентам, лечившимся от COVID-19 больше семи дней, не нужно повторно сдавать ПЦР-тест. Об этом говорится в постановлении Роспотребнадзора, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

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"Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению)... осуществляются без лабораторного обследования на COVID-19, если время лечения составляет семь и более дней", - отмечается в документе.

При этом сообщается, что если срок лечения зараженного составляет менее семи дней, то отрицательный тест все еще необходим при закрытии больничного листа. Этим документом также отменяется карантин для контактировавших с больными COVID-19. Постановление вступает в силу с воскресенья, 6 февраля.

Также сегодня в Минздраве сообщили, что россияне с симптомами ОРВИ смогут открывать больничные на семь дней после дистанционной консультации с врачом без сдачи ПЦР-теста. Соответствующие изменения внесены во временный порядок организации медпомощи в период распространения коронавируса, сообщили в Минздраве РФ, который будет действовать до 15 марта.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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