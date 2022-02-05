Сериал "Эйфория" официально продлен на третий сезон

Популярная подростковая драма от HBO гарантированно получит третий сезон. О продолжении сообщили создатели "Эйфории" в официальном Twitter-аккаунте сериала.

Второй сезон стартовал в январе 2022 года и сразу же существенно увеличил свою популярность. Так, первая серия привлекла на HBO 2,4 млн пользователей и побила рекорд по просмотрам за всю историю платформы. Последующие серии принесли не менее впечатляющие результаты - "Эйфорию" на стриминге посмотрели более 13 млн человек. Для сравнения - начальные серии первого сезона просматривали 6,6 млн человек.

В России сериал показывает "Амедиатека", где по итогам января шоу оказалось на втором месте по популярности после продолжения "Секса в большом городе" - сериала Майкла Патрика Кинга "И просто так".

В главной роли в "Эйфории" сыграла американская актриса Зендея, за эту работу она уже получила премию "Эмми" за лучшую женскую роль в драматическом сериале.