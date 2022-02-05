Школы и детсады будут переводить на дистант при отсутствии из-за болезни 20% детей

Перевод школьных классов или групп в детских садах на дистанционный режим в России возможен при условии отсутствия по причине болезни 20% и более детей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

"В связи с вступлением в силу с 6 февраля нового постановления главного государственного санитарного врача России основанием для перевода группы детского сада, класса или всей образовательной организации на дистанционный режим обучения стало отсутствие по болезни 20% и более детей в коллективе", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Это означает возвращение к правилам, которые работали в допандемийный период в сезон ОРВИ. Тогда включался алгоритм прерывания эпидпроцесса и отдельные классы или группы, а иногда вся школа или детский сад переводились на дистанционное обучение. В период пандемии для введения дистанционного обучения достаточно было одного заболевшего ребенка.

В Роспотребнадзоре объяснили, что изменения связаны с особенностями течения заболевания при заражении штаммом "омикрон". Оно схоже с течением ОРВИ. При этом утоняется, что здоровые дети, находящиеся на дистанционном обучении как контактировавшие с больными коронавирусной инфекцией, уже с 7 февраля смогут вернуться в классы и детские сады.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, согласно которому с 6 февраля отменяется обязательная самоизоляция для контактировавших с больными коронавирусом. В документе указано, что пункт, предписывающий таким гражданам находиться на семидневном карантине, утратил силу.