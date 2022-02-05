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Рубрика: Общество

Специалисты США попросили снизить орбиту МКС на постоянной основе

Американские специалисты попросили снизить орбиту Международной космической станции (МКС) на несколько километров на постоянной основе. Об этом ТАСС рассказал начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос") Рафаил Муртазин.

Фото: NASA/JSC
Вопрос затопления МКС будет приниматься на уровне правительств стран-партнеров

По его словам, коллегам из США это необходимо для обеспечения условий проведения их экспериментов. "Теперь будем летать на орбите не 419 километров, а на 3 километра меньше - 416", - отметил Муртазин. Он добавил, что такая орбита МКС может поддерживаться вплоть до принятия решения о затоплении станции.

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" и НАСА ведут консультации о продлении работы МКС до 2030 года. По словам гендиректора российского космического ведомства Дмитрия Рогозина, 31 декабря было получено официальное уведомление от США о продлении ими использования МКС до 2030 года.

В феврале этого года был опубликован порядок полета российских космонавтов к МКС до 2024 года. Межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила основные и дублирующие экипажи длительных экспедиций, которым предстоит отправиться на МКС в 2022-2024 годах. Подтвержден полет в марте 2022 года Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова. Впервые в истории проекта МКС экипаж "Союза" будет включать сразу трех российских профессиональных космонавтов.

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