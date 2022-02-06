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Британское издание назвало 10 важных западных фильмов о России

Новости
    06.02.2022, 16:42
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В связи с тем, что наша страна в последнее время стала особенно часто упоминаться в зарубежных СМИ, автор британского издания The Spectator Стивен Арнелл назвал десяток известных западных фильмов, где действие происходит в России.

Арнелл также отметил рост числа фильмов и сериалов о нашей стране, отметив, в частности, "Великую" и "Чернобыль" (очевидно, полагая, что он находится в России).

В числе важных полнометражных картин, в которых сюжет разворачивается в России, он назвал следующие: "Парк Горького" (1983); "Враг у ворот" (2001); "Проект Ельцин" (2003); "Архангел" (2005); "Транссибирский экспресс" (2008); "Последнее воскресенье" (2009); "Путь домой" (2010); "Фантом" (2011); "Анна Каренина" (2012); "Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть" (2013); "Джек Райан: Теория хаоса" (2014); "Номер 44" (2015); запрещённая в РФ "Смерть Сталина" (2017).

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