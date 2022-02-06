География - один из самых интересных школьных предметов. В прежние времена у некоторых школьников считалось особым шиком блеснуть знанием столиц всех государств мира.

Сейчас же, как показывают итоги ЕГЭ, ученики путают Бразилию с Болгарией, а Пакистан является одним из самых крупных производителей кукурузы.

Что насчет вас, смогли бы вы сдать ЕГЭ по географии? Семь вопросов из открытой базы данных ФИПИ.