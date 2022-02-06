Появилось подробное видео падения F-35 на авианосец

В Сети появилось подробное видео аварии на авианосце ВМС США Carl Vinson в Южно-Китайском море.

Ролик снят установленными на летной палубе камерами видеонаблюдения. 24 января в 16:31 по корабельному времени F-35 при посадке с силой ударился фюзеляжем о палубу (похоже, шасси не было выпущено), загорелся, проскользил по летной палубе из кормы в нос и свалился за борт.

По данным командования ВМС США, в аварии пострадали семь человек из команды корабля. Трое - в том числе пилот истребителя, - доставлены в госпиталь на Филиппинах. Четверым помощь оказана на борту.

США рассчитывают как можно скорее поднять упавший истребитель, поскольку не без оснований полагают, что его технологии и секретное оборудование представляют большой интерес для Китая и России. А Южно-Китайское море, где произошла авария, Пекин считает зоной своих интересов.