Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
06.02.2022,  
14:40
Текст:  Антон Валагин

Появилось подробное видео падения F-35 на авианосец

В Сети появилось подробное видео аварии на авианосце ВМС США Carl Vinson в Южно-Китайском море.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Атомные подлодки ВМФ России вооружат новейшими торпедами

Ролик снят установленными на летной палубе камерами видеонаблюдения. 24 января в 16:31 по корабельному времени F-35 при посадке с силой ударился фюзеляжем о палубу (похоже, шасси не было выпущено), загорелся, проскользил по летной палубе из кормы в нос и свалился за борт.

По данным командования ВМС США, в аварии пострадали семь человек из команды корабля. Трое - в том числе пилот истребителя, - доставлены в госпиталь на Филиппинах. Четверым помощь оказана на борту.

США рассчитывают как можно скорее поднять упавший истребитель, поскольку не без оснований полагают, что его технологии и секретное оборудование представляют большой интерес для Китая и России. А Южно-Китайское море, где произошла авария, Пекин считает зоной своих интересов.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Минобороны РБ
Под Брестом артиллеристы и авиация устроили противнику "огневой мешок" 04.02.2022
Военные забраковали новые американские внедорожники 03.02.2022
США перебросили в Европу редкий самолет WC-135 Constant Phoenix 01.02.2022
видео
Спасение танка Merkava из грязевого плена показали на видео 03.02.2022
Применение легкого белорусского гранатомета "Сапфир" показали на видео 02.02.2022
авианосцы
Видео: F-35 врезался в авианосец США 28.01.2022
Появились подробности аварии F-35 на авианосце США 26.01.2022