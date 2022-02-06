Выбор удивил. Кроссовер, который выгоднее всего покупать

Новые автомобили, как и машины с пробегом, продолжают дорожать. Так что в нынешних условиях вкладывать деньги в транспорт на четырех колесах - не самая худшая идея. Эксперт журнала "За рулем" Александр Виноградов назвал самый выгодный для покупки кроссовер. Им неожиданно оказался Nissan Qashqai.

По его словам, японский SUV - просторный и надежный автомобиль с достаточным дорожным просветом и современным дизайном. Продавать его в нынешнем виде будут только год - готовится выход нового поколения, которому, чтобы добиться такого же доверия, как у нынешнего, нужно время.

Сегодня в течение первого года после покупки Qashqai теряет лишь 7% первоначальной стоимости. На четвертом году жизни машины, в зависимости от состояния и пробега, Qashqai потеряет максимум четверть стоимости. И то и другое - одни из лучших показателей ликвидности на рынке сегодня, замечает эксперт.

Стоит отметить, что в список самых выгодных для перепродажи кроссоверов также попали Renault Duster, Hyundai Creta, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Renault Kaptur, Mazda CX-5, Skoda Kodiaq и Kia Sportage.

Кстати, новое поколение Nissan Qashqai дебютировало год назад. Автомобиль создан на платформе CMF-C, длина и ширина увеличились на 35 и 32 мм (до 4412 и 1869 мм), а колесная база выросла на 20 мм - до 2666 мм. В высоту модель тоже прибавила - до 1620 мм (+ 25 мм).

В конструкции кузова применены новые виды высокопрочной стали и материалов, которые позволили увеличить прочность и снизить массу автомобиля на 60 кг: крышка багажника сделана из композитов, двери, капот и передние крылья изготовлены из алюминия.

Новый Qashqai обзавелся модернизированными стойками McPherson спереди и сзади, версии с 19-дюймовыми колесами и системой полного привода получили сзади торсионную балку, кроссоверы 4х4 с 20-дюймовыми колесами - многорычажку.