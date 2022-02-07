Байден ушел от ответа на вопрос об отправке дополнительных войск в Европу

Президент США Джо Байден в воскресенье ушел от прямого ответа на вопрос журналистов о возможности отправки дополнительных подразделений американских вооруженных сил в Европу. "Я не буду выдвигать предположения", - приводит пресс-пул Белого дома ответ главы государства.

Представители СМИ также спросили, хочет ли президент передать что-то американским военным, направленным ранее в Польшу. В ответ Байден лишь поднял кулак вверх в знак поддержки, передает ТАСС.

Напомним, в минувшие выходные в Германию и Польшу прибыли первые отряды американских военных, которых президент США решил направить в Восточную Европу под предлогом разжигаемой им напряженности вокруг Украины. По данным Польского агентства печати, девять самолетов доставили военных США, а всего в страну будет переброшено 1700 военнослужащих. Еще около тысячи американских солдат будет направлено в Румынию.