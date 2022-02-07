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Астрономы впервые обнаружили в Млечном Пути "бродячую" черную дыру

07.02.2022 / 18:11
Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые сообщили о первом обнаружении "блуждающей" черной дыры звездной массы с помощью метода гравитационного микролинзирования и данных с телескопа "Хаббл" за шесть лет.

Фото: I. Heywood / South African Radio Astronomy Observatory
Астрономы показали снимки Млечного пути с черной дырой в центре

Микролинзирование - единственный метод, который может помочь найти черную дыру, свободно передвигающуюся в межзвездном пространстве. Обычную черную дыру можно определить по влиянию на соседние звезды и по гравитационным волнам.

Исследование опубликовано на портале препринтов arxiv.org, его отправили на публикацию в The Astrophysical Journal. Группе ученых из Института исследований космоса удалось доказать, что к линзированию, которое обнаружили в данных с "Хаббла" в 2011 году, причастна именно "блуждающая" черная дыра звездной массы. Для этого они использовали телескоп в Балтиморе.

В тот момент одна из звезд в центре галактики вдруг в течении 270 дней стала светить ярче. На такое поведение могло повлиять несколько разных факторов, но наблюдая за областью этой звезды, ученые опровергли другие варианты и остановились на том, что это было влияние черной дыры.

Так, спустя годы изучений удалось вычислить массу (7,1 солнечной), расстояние (пять тысяч световых лет) и определить скорость движения неуловимой черной дыры (45 километров в секунду). Кстати, последняя характеристика, говорит, вероятно, о том, что черной дыре придал ускорение взрыв сверхновой, в результате которого она и появилась.

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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