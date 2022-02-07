Энтомологи объяснили, в какой одежде человек "невидим" для комаров

Комаров привлекают три основных признака: дыхание, пот и температура кожи. Однако ученым удалось выявить и четвертый дополнительный признак - красный цвет, который излучает кожа каждого человека для комаров. Однако одежда может сделать этот оттенок менее привлекательным.

Ученые Вашингтонского университета выяснили, что комары летят к определенным цветам. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications. Так, больше всего кровососущих привлекает красный, оранжевый, черный и голубой, при этом они склонны игнорировать зеленый, фиолетовый, синий и белый.

Когда комары чувствуют CO 2 из дыхания человека, этот запах стимулирует их глаза сканировать определенные цвета и другие признаки, которые связаны с его потенциальной жертвой. Поэтому обоняние комков влияет на то, как они реагируют на визуальные сигналы. Знание того, какие цвета их отпугивают, может пригодиться для разработки эффективных референтов, ловушек и других методах защиты от насекомых.

Для эксперимента ученые отслеживали поведение самок комара Aedes aegypti, который передает желтую лихорадку, лихорадку денге, вирусы чикунгунья и Зика. Комаров держали в миниатюрных камерах, где распыляли разные запахи и показывали разные картинки, например, человеческую руку или белую точку.

Без всяких ароматов комары игнорировали все изображения. После распыления CO 2 комары продолжали игнорировать точку, если она была зеленого, синего или фиолетового цвета. Но если точка была красной, оранжевой, черной или голубой, москиты летели к ней.

Люди не могут чувствовать запах CO 2 , газа, который мы и другие животные выдыхаем при каждом вдохе, а комары могут. Эксперименты с цветными точками показали, что после запаха CO 2 глаза комаров предпочитают определенные длины волн в видимом спектре.

Как рассказал соавтор исследования Джеффри Риффел, это похоже на то, что происходит с человеком, когда он на улице слышит запах кофе или булок. Он начинает искать кофейню или пекарню.

Исследователи не знают, воспринимают ли комары цвета так же, как наши глаза. Но большинство цветов, которые комары предпочитают после запаха CO 2 - оранжевый, красный и черный - соответствуют более длинным волнам света.

Ученые отметили, что нужны и дополнительные исследования в связи с открытием, поскольку другие комары могут иметь другие цветовые предпочтения. Также важно понять, как кожные выделения помогают комарам нацеливаться на человека.