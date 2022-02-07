Дефицит Lada сохранится до конца года

Мировая автопромышленность до сих пор не может оправиться от последствий пандемии - нехватка электронных компонентов продолжает негативно влиять на объёмы выпуска машин.

В трудном положении находится АвтоВАЗ, основным поставщиком которого является компания Bosch. Генеральный директор последней оптимизма не прибавил.

В беседе с "Интерфаксом" президент Bosch в России, Украине, Беларуси, Центральной Азии, Монголии и на Кавказе Штеффен Хоффманн заявил, что компания по-прежнему в критической ситуации, и проблемы, оказывающие влияние на поставки АвтоВАЗу, сохранятся до конца 2022 года. Bosch является основным поставщиком АвтоВАЗа блоков систем ABS и ESP, выпускаемых на ООО "Роберт Бош Самара".

Хоффман выразил уверенность, что предпочитает думать о разрешении ситуации совместными силами, чем о судебных разбирательствах, которые в теории могут быть инициированы АвтоВАЗом в связи с недопоставкой компонентов, оказывающей прямое влияние на производство и, соответственно, на прибыль. В связи с отсутствием комплектующих изделий АвтоВАЗ регулярно вынужден останавливать выпуск автомобилей.

Bosch является также крупным поставщиком компаний ГАЗ и "КамАЗ", которые пострадали из-за дефицита компонентов в меньшей степени по той причине, что они используют проводники другого типа по сравнению с АвтоВАЗом.