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Впервые в мире создан имплантат человеческого спинного мозга

07.02.2022 / 12:41

Исследователи из Тель-Авивского университета (Центр регенеративной биотехнологии Сагол) во главе с профессором Тала Двир создали имплантаты человеческого спинного мозга для лечения паралича. Об этом сообщает eurekalert.org.

Фото: Лаля Янкевич
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Для проектирования спинного мозга исследователи использовали клетки человека и имплантировали их в животных с хроническим параличом. В 80 процентах тестов было продемонстрировано восстановление способности ходить. Такое проектирование имитирует развитие спинного мозга у человеческих эмбрионов.

- Наша технология основана на взятии у пациента небольшой биопсии жировой ткани живота, - пояснил профессор Двир. - После отделения клеток от внеклеточного матрикса мы с помощью генной инженерии перепрограммировали клетки, вернув их в состояние, напоминающее эмбриональные стволовые клетки. Клетки превращаются в трехмерные имплантаты нейронных сетей, содержащих двигательные нейроны.

Сейчас исследователи готовятся к клиническим испытаниям на людях.

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Фото: Zhang Yuwei/Xinhua via AP
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