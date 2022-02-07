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Рубрика: В мире

Из Афганистана вывезли около 300 собак и кошек, оставленных при выводе войск коалиции

Текст: Константин Волков
Фото: Emilio Morenatti/ AP Photo Фото: Emilio Morenatti/ AP Photo
Фото: Emilio Morenatti/ AP Photo

Специальным рейсом из Кабула в канадский Ванкувер вывезено 158 собак и 146 кошек, которых спешно покидавшие Афганистан в сентябре прошлого года войска международной коалиции не смогли забрать с собой.

Оставленные в Кабуле собаки спасены и продолжают обучение в аэропорту

Вывоз был осуществлен после полугодовой подготовительной работы, проведенной организациями, занимающимися помощью животным, такими, как SPCA International, Kabul small animal rescue и других.

Для перевозки был зафрахтован грузовой самолет Ил-76ТД российского авиаперевозчика "Авиакон Цитотранс", который имеет опыт транспортировки животных и в 2020 году, например, перевозил слона из Пакистана в Камбоджу.

Чтобы животные чувствовали себя комфортно в полете, на борту было оптимизировано давление и поддерживалась температура 21 градус по Цельсию. Также их сопровождали ветеринары. Самолет сделал две остановки по пути, в Анкаре и Кефлавике в Исландии.

Для эвакуированных животных построен специальный комплекс рядом с аэропортом Ванкувера, там их будут содержать, пока не объявятся хозяева или кто-то не захочет взять вывезенную из Афганистана собаку или кошку.

Животных удалось вывезти со второй попытки. Изначально их пытались эвакуировать в августе 2021 года во время вывода войск из Афганистана, но тогда предприятие не увенчалось успехом. Все это время животные находились в приюте в районе аэропорта Кабула.

Как заявляют организации, специализирующиеся на помощи животным, они намерены в дальнейшем вывезти из Афганистана коммерческими рейсами оставшихся там в приюте домашних животных, которые были больны или слишком молоды, чтобы лететь сейчас.

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