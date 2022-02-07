КамАЗ соберет первые экземпляры "тягачей будущего"

В течение 2022 года КамАЗ соберет четыре экспериментальных прототипа тягача Continent, об этом сообщила пресс-служба компании.

Напомним, демонстрационный прототип "Континента" представили в декабре 2019 года, эта машина создана на базе серийного КамАЗ-54901 с кабиной K5.

Отличиями от 54901 являются инновационная гибридная силовая установка, полностью светодиодные фары, боковые видеокамеры заднего вида вместо стандартных зеркал (улучшает обтекаемость), система автопилота третьего уровня (то есть тягач может самостоятельно перестраиваться между полосами, парковаться, следовать в колонне), салон повышенной комфортности, особо продвинутый бортовой компьютер, электромагнитная подвеска сиденья водителя и т. п.

"Континент" расходует в среднем на 17% меньше дизтоплива, чем серийный КамАЗ-54901 с турбодизелем КамАЗ-P6, по уровню выхлопа машина соответствует экологическим требованиям "Евро-6" (в России пока действуют менее строгие нормы "Евро-5").

Как уточнила пресс-служба КамАЗа, прототипы "Континента" будут тестировать в реальных условиях на трассе М-11 "Нева", эта дорога подпадает под введенный правительством РФ экспериментальный правовой режим для проверки автопилотов. Машины проедут более 20 тысяч км до конца 2022 года.