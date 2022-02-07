На какую экспозицию директор Музея Победы пригласил бы фальсификаторов истории

В России и Беларуси пристальное внимание уделяется сохранению исторической памяти и противодействию фальсификациям истории Великой Отечественной войны. В этой наиважнейшей деятельности особое место отводится музейному сообществу наших стран. Что такое Музей Победы сегодня? Как сохранить историческую память и передать ее молодежи? Об этом мы расспросили директора Музея Победы на Поклонной горе в Москве Александра Школьника.

Александр Яковлевич, ваш музей - один из ведущих военно-исторических музеев мира. В чем вам видится главная его миссия, в чем его уникальность?

Александр Школьник: Музей Победы задумывался и создавался как мемориальный комплекс, посвященный Великой Отечественной войне.

В этом качестве он продолжает выполнять свою миссию - хранить память о подвиге советского народа в самой страшной в истории человечества войне. В тоже время, сегодня мы становимся уже больше, чем просто музей.

Ведь если задуматься, что такое - сохранять память о войне сегодня, спустя 76 лет после Победы? Когда уже почти не осталось ее участников, а для молодежи, погруженной в глобальное информационное пространство, это событие превратилась в далекое прошлое. Как ей понять, где правда о войне, где вымысел, а где сознательная ложь и искажение фактов? Мы видим, что одной школы для получения этих знаний зачастую недостаточно.

Наша задача - пробиться через информационную дымовую завесу к сознанию и сердцу молодого человека. Передать подлинные знания о тех страшных событиях, о том, какие жертвы были принесены нашим народом ради Победы. И здесь, я считаю, нужно действовать проактивно, формировать у детей и подростков личное, эмоциональное отношение к Великой Отечественной войне.

Поэтому мы в музее не сидим и не ждем, когда к нам придут посетители. Хотя, надо сказать, приходят, и очень много, - например, 9 Мая мы принимаем по 150 тысяч человек за один день. Но мы делаем все, чтобы в музее всегда кипела жизнь независимо от юбилейных дат, чтобы дети к нам приходили и хотели еще вернуться. И это тоже наша миссия - не просто хранить память, а передать ее подрастающим поколениям.

Сегодня Музей Победы - это культурно-просветительный и образовательный центр, с современными технологиями и исследовательской базой, собственным кинотеатром, уникальными практиками и проектами. По сути - это место притяжения многих патриотических движений и вообще всех, кто не равнодушен к истории.

Известно, что музей открылся в 1986 году и среди первых его сотрудников было 53 ветерана ВОВ. Кто сегодня составляет команду музея? Люди какого возраста и профессий?

Александр Школьник: В музее работают более 500 сотрудников. Самому младшему из них - 18 лет, а старшему - 73 года. Есть у нас и активная амбициозная молодежь, есть и уже зрелые, состоявшиеся высококлассные специалисты. Мое главное требование к команде - не стоять на месте, предлагать новые идеи, экспериментировать, не бояться осваивать инновационные решения и форматы. Так получается, что у нас остаются работать творческие, увлеченные люди - это, я бы сказал, главный критерий "естественного отбора" команды.

Если мы говорим о тех, кто создает выставки, то надо просто прийти к нам и своими глазами увидеть экспозиции "Подвиг Народа", "Битву за Москву. Первая Победа", другие работы, чтобы понять, что такого нигде больше в музейной практике нет. Если говорить об экскурсоводах, то они у нас создают интереснейшие программы с элементами театра, кино, квестами и т.д. Сейчас действует более 40 экскурсионных программ, и постоянно готовятся новые.

"Битва за Москву. Первая Победа" Фото: Сергей Михеев/ РГ

Даже музейные смотрители у нас - не просто смотрители. Во время экскурсий они входят в исторические образы и помогают воссоздать определенную атмосферу (например, это может быть "полицай в оккупированной деревне", "бригадир на эвакуированном заводе" и т.д.). Сотрудники музейной библиотеки во время экскурсий исполняют роль библиотекарей знаменитой Публички в блокадном Ленинграде.

В музее работают целые команды реставраторов и музейных хранителей, научных сотрудников, высококлассных инженеров, технологов, электриков, режиссеров, IT-специалистов и других. Кому интересно, я советую зайти к нам на сайт - о наших сотрудниках и о том, как живет музей "за кулисами", мы снимаем небольшие познавательные сюжеты.

Что касается ветеранов, то, конечно, участники ВОВ уже не работают, но они всегда наши любимые гости, у нас много совместных проектов и с московскими, и с общероссийскими ветеранскими организациями. В штате сейчас семь ветеранов военной службы и боевых действий и 11 ветеранов труда.

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Мартынушкин на временной выставке "Непокоренные". Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости

Ваш музей очень современный: запущено много широкомасштабных онлайн-проектов, вы активно работаете в социальных сетях. Каков отклик на ваши действия, много ли среди посетителей молодежи?

Александр Школьник: Конечно, мы боремся за молодежь в интернете, и отдача есть. Хотя тема Великой Отечественной войны может показаться не самой популярной для этой аудитории, более половины наших подписчиков в социальных сетях - это как раз люди до 35 лет. А в Instagram среди подписчиков их более 70%.

И это не случайно. Мы постоянно работаем над контентом, придумываем оригинальные форматы, организуем конкурсы, флешмобы - ведем свои страницы так, чтобы добиться высокой вовлеченности. Только за прошлый год на наших ресурсах вышло более 80 онлайн-программ и проведено три десятка конкурсов - например, конкурс для молодых журналистов "Памяти героев", конкурс на лучшую выставку школьных музеев.

С первых дней пандемии, еще до объявления самоизоляции, мы начали создавать новые экскурсионные программы для школьников с элементами викторин и выкладывать их на канале YouTube. Эта практика продолжается и сейчас.

В результате YouTube-канал музея получил в 2021 году более 20 тысяч новых уникальных подписчиков, а в соцсетях публикации Музея ежедневно просматривают порядка 90 тысяч пользователей.

Главное здание Музея Победы. Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

9 мая 2020 года в Музее Победы открылась масштабная экспозиция "Подвиг народа". Одним из центральных ее разделов стала уникальная трехмерная историко-художественная панорама "Брестская крепость 1941". Какую помощь в организации выставки оказали вам коллеги из Беларуси?

Александр Школьник: Пользуясь случаем, хочу поблагодарить дирекцию и сотрудников мемориала "Брестская крепость-герой", а также минского Музея истории Великой Отечественной войны за помощь при создании действительно уникальной историко-художественной панорамы "Брестская крепость 1941". Белорусские коллеги передали для нее часть раритетов из Брестской крепости, найденных поисковиками после Великой Отечественной войны.

Переданы поименные воинские списки защитников Брестской крепости со сведениями о месте их призыва, фотографии, документальный материал о судьбах членов семей военного гарнизона. Все это позволило более полно воссоздать героическую историю обороны Брестской крепости, раскрыть ранее малоизвестные факты.

Еще один масштабный проект - это создание Ржевского мемориального комплекса Советскому солдату. Он был построен на народные пожертвования при участии Союзного государства. Мемориал - филиал вашего Музея Победы на Поклонной горе. Как функционирует этот мемориальный комплекс? Запланированы ли Музеем Победы мероприятия, связанные с 80-летием начала Ржевско-Вяземской наступательной операции (8 января 1942 года)?

Александр Школьник: Ржевский мемориал Советскому солдату был создан по инициативе ветеранов и строился на народные деньги. Это один из наглядных примеров сотрудничества наших стран в деле сохранения общей исторической памяти. Я горжусь, что Музей Победы оказался причастен к этому масштабному проекту. Со дня своего открытия, 30 июня 2020 года, мемориальный комплекс доступен для гостей круглосуточно, и за это время его посетили почти 3 млн человек. В структуру комплекса входит музейный павильон - Ржевский филиал Музей Победы, где проводятся лекции, вечера памяти, конференции.

К 80-летию начала Ржевско-Вяземской наступательной операции мы подготовили специальную онлайн-программу. 8 января на онлайн-площадках Музея Победы прошли лекции "История города Ржева в период оккупации", "Ржевская битва в поэтических произведениях", а также мастер-классы, звучали стихи и песни о героях Ржева.

В каких еще проектах, связанных с Великой Отечественной войной, вам помогают белорусские коллеги? Как давно вы сотрудничаете и какие совместные проекты у вас в планах?

Александр Школьник: Прошедший год стал для нас годом плотного взаимодействия с коллегами из Республики Беларусь. К 80-летию начала Великой Отечественной войны, в июне 2021 года, вышла книга "Подвиг советского народа бессмертен…", в которой представлены новые экспозиции Мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" и Музея Победы. Также совместно с Мемориальным комплексом "Брестская крепость-герой" мы подготовили выставку "22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг". Ее увидели в 36 музеях России и ДНР.

В рамках проекта "Территория Победы" Белорусский музей истории Великой Отечественной войны представил из своих фондовых коллекций три выставки, которые экспонировались в 14 российских музеях: "Александр Дитлов. Снимавший войну", "В боях за Отечество. Деятельность спецгрупп НКВД-НКГБ СССР-БССР", "Подвиг во имя освобождения".

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

В Беларуси 2022 год объявлен Годом исторической памяти. В России 2020 год стал Годом памяти и славы. Сегодня все чаще предпринимаются попытки фальсификации нашей общей истории о Великой Отечественной войне. На какую экспозицию вашего музея вы бы пригласили таких вот фальсификаторов?

Александр Школьник: Информационная война чаще всего начинается с искажения "корней" - искажения истории. Однако приглашать в музей сознательных фальсификаторов, я думаю, уже бесполезно. Их не интересует, что было на самом деле. А вот тех, кто попал под их влияние или кто сомневается, но кому все-таки важна историческая правда, мы с радостью ждем в музее.

И начать это историческое путешествие я предложил бы им с зала, который так и называется - "Зал исторической правды". Там - только цифры и факты о войне, статистика, которая в сжатом виде производит неизгладимое впечатление. Ну а дальше в обязательном порядке - посещение наших экспозиций "Подвиг Армии", "Подвиг Народа", и, конечно, "Битву за Москву" я бы тоже не пропустил. Каждая из них включает в себя сотни уникальных архивных документов, хроники, фотографии, свидетельства очевидцев событий.

Экспозиция "Подвиг народа". Фото: Константин Завражин/ РГ

Например, в тематических залах "Подвига Народа" собран и систематизирован огромный объем информации. Здесь можно не просто что-то увидеть или узнать малоизвестные факты, но и самому провести целое историческое расследование. Я приглашаю всех к нам в Музей Победы, мы всегда открыты и готовы к диалогу.