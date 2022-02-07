Карантин в столичных и подмосковных школах и детских садах отменяется с сегодняшнего дня

Карантин в школьных классах и группах детских садов по COVID-19 в Москве и Подмосковье отменяется. Очные занятия по решению руководства образовательных учреждений возобновляются 7 или 8 февраля. При этом по инициативе родителей класса или группы действующий карантин может быть продлен до предписанного ранее срока.

Ранее Роспотребнадзор отменил необходимость соблюдения режима изоляции для контактировавших с больными COVID-19. Это решение также распространилось на классы школ и группы детских садов, в которых карантин был установлен ранее.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что карантин для контактировавших с больными коронавирусом при "омикроне" потерял смысл. По ее словам, "омикрон" крайне быстро передается, и часто сама болезнь протекает бессимптомно.

В дальнейшем, как и прежде, перевод школьных классов или групп в детских садах на дистанционный режим возможен при условии отсутствия по причине болезни 20% и более детей.