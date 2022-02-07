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Рубрика: Происшествия

Под Ярославлем закрыли нарколабораторию

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В Ярославской области расследуется уголовное дело о незаконном производстве наркотиков, по которому в качестве обвиняемых проходят три человека, в том числе сельский депутат.

Под Смоленском закрыли лабораторию с 15 килограммами наркотиков

- По данным следствия, с начала декабря 2021 года по январь 2022-го трое мужчин организовали в доме, расположенном в садоводческом товариществе Гаврилов-Ямского района, лабораторию для производства синтетических наркотиков. 16 января злоумышленники были задержаны непосредственно на месте совершения преступления, - рассказала официальный представитель СК РФ по Ярославской области Кристина Гузовская.

В СК уточнили, что в подпольной лаборатории обнаружено и изъято больше трех килограммов запрещенных веществ.

По делу, возбужденному по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), в качестве обвиняемых проходят три человека, в том числе депутат муниципального Совета Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области четвертого созыва. Всех троих суд заключил под стражу.

Дело возбуждено по материалам регионального УФСБ России.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Борьба с наркотиками

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