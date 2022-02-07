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Рубрика: Общество

В Хабаровске открыли памятные доски пилотам разбившегося L-410

Текст: Ольга Коваль

В Хабаровске открыли мемориальные доски в память о пилотах, погибших при крушении самолета L-410 неподалеку от поселка Нелькан 15 ноября 2017 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Михаил Дегтярев.

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"Мы поддержали инициативу родных и увековечили имена героев - командира Игоря Шумакова и пилота Александра Зуева - на фасадах гимназии № 4 и школы № 80, в которых они учились", - написал губернатор.

Напомним, что авиакатастрофа в Нелькане произошла из-за неисправности двигателя самолета. Воздушное судно разбилось при заходе на посадку. Погибли шесть человек - пассажиры и члены экипажа. Выжить удалось только трехлетней девочке, которую накрыла своим телом школьный педагог-психолог.

Как отметил Михаил Дегтярев, экипаж до последних секунд жизни боролся за тех, кто был на борту.

За мужество и отвагу, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, президент Владимир Путин наградил Игоря Шумакова и Александра Зуева орденами Мужества посмертно.

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