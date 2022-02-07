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07.02.2022 15:59
Рубрика: Происшествия

Бизнесмена Быкова будут судить за подстрекательство к убийствам

Текст: Дмитрий Машуков (Красноярск)

Следственный комитет завершил работу над одним из уголовных дел красноярского бизнесмена и экс-депутата Законодательного собрания края Анатолия Быкова. В данном случае речь идет о подстрекательстве к убийству по найму. Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщили в региональном главке СК РФ.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
СК прекратил уголовное преследование Анатолия Быкова по делу о налогах

По версии правоохранителей, в 2004 году Быков задумал убийство местного предпринимателя и дал своему знакомому соответствующее указание, пообещав заплатить 50 тысяч долларов. Несколько позже, предположительно осенью того же года, фигурант распорядился убить еще одного бизнесмена. Киллер совершил покушение на одну из жертв, используя автомат Калашникова, но промахнулся. Выполняя второй заказ, преступник стрелял из пистолета ТТ и добился своей цели.

По информации следователей, Быков заплатил за оба заказа лишь часть обещанной суммы - 10 тысяч долларов, обосновав уменьшение вознаграждения неудачей одного из покушений.

Обвиняемый отрицает свою причастность к преступлениям. В ближайшее время дело будет передано в суд.

Напомним, в начале ноября минувшего года стало известно о прекращении расследования по делу об уклонении Анатолия Быкова от уплаты налогов, поскольку он возместил ущерб государству, погасив задолженность - свыше 75 миллионов рублей. Ранее суд приговорил экс-депутата к 13 годам лишения свободы за организацию в 1994 году двух убийств.

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