165 лет назад в России начали создавать первую сеть железных дорог

Седьмого февраля 1857 года в России началась подготовка к созданию первой в стране железнодорожной сети. Стартом к этому событию стал указ императора Александра II. Проект сразу был заявлен масштабным, ведь в середине XIX века общая протяженность железнодорожных путей составляла чуть более тысячи километров. Времени на долгие обсуждения не было, ведь по Европе и Новому Свету в это время уже вовсю ходили поезда.

В рамках подписанного императором указа предполагалось строительство четырех крупных веток: от Петербурга до Кенигсберга через Варшаву; от Москвы до Нижнего Новгорода; от Москвы до Феодосии через Курск, четвертая ветка должна была вести в латвийский город Либаву, линию собирались вести от Курска или Орла.

Таким образом, реализация проекта позволяла соединить железнодорожными линиями самые крупные города на западе и в центральных регионах империи, а также обеспечить связь с европейскими государствами. По проектам, линии должны были пройти через 26 губерний.

Указ Александра II высшие чиновники и промышленники восприняли спокойно и даже позитивно. А ведь за 20 с небольшим лет до указанных событий отец Александра II - Николай I - был вынужден преодолевать невероятный прессинг со стороны вельмож, доказывая им, что железные дороги империи необходимы. Чиновники же приводили бесчисленные аргументы против строительства, начиная от заоблачной стоимости работ и заканчивая перспективами того, что извозчики, среди которых было немало крепостных, станут массово разоряться и не смогут платить подати своим владельцам.

Но Николай был непреклонен и добился того, что в 1837 году было открыто движение по Царскосельской железной дороге, соединяющей Петербург и Царское Село. Дорога эта быстро стала популярной, правда, петербуржцы воспринимали ее поначалу как развлечение, поэтому дорога работала в убыток. В 1840 году началось движение на первом участке Варшаво-Венской железной дороги, а в 1851 году поезда пошли из Петербурга в Москву.

С тех пор миновало шесть лет, и мнение элит кардинально поменялось.

"Железные дороги, в надобности коих были у многих сомнения еще за десять лет, признаны ныне всеми сословиями необходимостью для империи и сделались потребностью народною, желанием общим, настоятельным", - говорилось в императорском указе.

Вести масштабную стройку было предложено на средства частного капитала по договору концессии. Для этих целей было создано Главное общество российских железных дорог, компания имела статус акционерного общества. Общество взяло на себя обязательства за 10 лет построить более четырех тысяч километров путей. Первым делом решено было протянуть ветку из Москвы в Нижний Новгород, параллельно велись работы на Петербургско-Варшавской железной дороге и в Крыму.

В1862 году первые две дороги были открыты. Управлялись они также частными компаниями, но под строгим государственным надзором. Через четыре года была построена частная железная дорога от Рязани до Уральска. Ее строило Общество Московско-Рязанской железной дороги. Впоследствии частные железные дороги были построены из Москвы до Ярославля, от Киева до Бреста.

До 1867 года в поездах не было единой формы. Каждая компания-владелец дороги продумывала ее самостоятельно. С 1863 года в составах появилось отопление, до этого вагонах первого и второго класса под ноги пассажирам ставились горячие ящики. А паровым отоплением вагоны стали оборудовать лишь после 1863 года.

Туалеты появились в поездах в 1863 году. Но тоже только в вагонах первого и второго классов. Пассажирам третьего класса пришлось терпеть до 1900 года.

Долгие годы серьезной проблемой было освещение вагонов. Поначалу использовали стеариновые свечи, потом их заменили на газовые и масляные лампы. Но стали происходить пожары. С 1887 года в вагонах стали устанавливать электрические лампы, работали они от динамо-машины.

Изначально даже пассажиры первого класса ехали весь путь сидя на диване, который им приходилось делить с соседом. Первые спальные вагоны появились в 1866 году, а в 1871 году по железным дорогам стали курсировать поезда с кресло-кроватными вагонами. Как следует из названия, кресла в этих вагонах были способны трансформироваться в спальные места.

Долгое время пассажиры брали с собой в дорогу… чайники. Чай в знаменитых подстаканниках стали продавать в поездах лишь в последнее десятилетие прошлого века. До этого времени испить теплый напиток с комфортом могли лишь пассажиры первого класса в оборудованном вагоне-ресторане. Ну а те, у кого билеты были подешевле, бежали на станциях за кипятком. Специально для этих целей на станциях строились небольшие будки-киоски.