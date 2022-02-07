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В Кувейте показ фильма "Смерть на Ниле" запретили из-за Галь Гадот

Новости
    07.02.2022, 16:25
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Кувейт запретил новую экранизацию романа Агаты Кристи из-за участия израильской актрисы. Как сообщает издание The Times of Israel, зрители страны не смогут посмотреть приключенческий детектив "Смерть на Ниле".

Причина такого решения связана с тем, что исполнительница одной из ключевых ролей - Галь Гадот - уроженка Израиля, а по правилам этой страны женщины там несут воинскую обязанность наравне с мужчинами. Картину с отслужившей в армии актрисой в Кувейте показать не могут - страна не имеет дипломатических отношений с Израилем из-за конфликта. Сообщается, что некоторые представители других арабских стран также призывали бойкотировать "Смерть на Ниле", но конкретных решений пока принято не было.

Кстати, в прошлом году, во время обострения палестино-израильского конфликта Галь Гадот уже подвергалась травле в соцсетях.

"Смерть на Ниле" планируется к выходу уже 9 февраля. В роли знаменитого сыщика Эркюля Пуаро предстал Кеннет Брана, сыгравший детектива в предыдущем фильме - "Убийство в Восточном экспрессе". В других ролях - Арми Хаммер, Галь Гадот, Али Фазал и другие. Брана выступил также режиссером картины.

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