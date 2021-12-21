Появился трейлер детектива про Эркюля Пуаро "Смерть на Ниле"

В Сети появился новый трейлер детективной драмы "Смерть на Ниле", основанной на одноименном романе Агаты Кристи. Ролик опубликован на YouTube-канале 20th Century Studios Russia.

Фильм, который после нескольких переносов наконец добрался до проката, повествует о новом деле знаменитого сыщика Эркюля Пуаро, который после раскрытия убийства в "Восточном экспрессе" прибывает в Египет.

- На этот раз необходимость расследовать загадочное убийство, отвлекаясь от собственного отдыха, настигает Пуаро на борту роскошного круизного парохода, следующего вдоль по Нилу, - сообщается в описании.

Главную роль, как и в "Убийстве в Восточном экспрессе", исполнил Кеннет Брана (он же выступил режиссером). В других ролях - Галь Гадот, Арми Хаммер, Роуз Лесли, Том Бейтман, Аннет Беннинг, Летишиа Райт.

Фильм выйдет на экраны 10 февраля 2022 года.