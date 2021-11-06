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Съемки второй "Черной пантеры" остановлены из-за травм главной актрисы

Новости
    06.11.2021, 16:30
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: предоставлено Disney Фото: предоставлено Disney
Фото: предоставлено Disney

Съемки сиквела "Черной пантеры" пришлось приостановить из-за состояния здоровья британской актрисы Летиши Райт, сообщает Variety.

Фото: KinoPoisk
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Сейчас исполнительница роли принцессы Шури восстанавливается в Лондоне после травм, полученных в ходе съёмок второй части "Чёрной пантеры", которая получила подзаголовок "Ваканда навсегда".

Актриса "с нетерпением ждёт возвращения к работе в начале 2022 года", сообщили её представители.

Напомним, в августе сообщалось о том, что Летиши получила повреждение из-за некорректно установленного каскадёрского оборудования и была госпитализирована.

Отметим, что именно героиня Летиши должна стать преемницей Т'Чаллы в качестве новой Чёрной пантеры после смерти Чедвика Боузмана.

Запланированная дата премьеры пока не изменилась, фильм всё ещё должен выйти 11 ноября 2022-го.

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