Съемки второй "Черной пантеры" остановлены из-за травм главной актрисы

Съемки сиквела "Черной пантеры" пришлось приостановить из-за состояния здоровья британской актрисы Летиши Райт, сообщает Variety.

Сейчас исполнительница роли принцессы Шури восстанавливается в Лондоне после травм, полученных в ходе съёмок второй части "Чёрной пантеры", которая получила подзаголовок "Ваканда навсегда".

Актриса "с нетерпением ждёт возвращения к работе в начале 2022 года", сообщили её представители.

Напомним, в августе сообщалось о том, что Летиши получила повреждение из-за некорректно установленного каскадёрского оборудования и была госпитализирована.

Отметим, что именно героиня Летиши должна стать преемницей Т'Чаллы в качестве новой Чёрной пантеры после смерти Чедвика Боузмана.

Запланированная дата премьеры пока не изменилась, фильм всё ещё должен выйти 11 ноября 2022-го.