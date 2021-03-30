Карьере обвиненного в каннибализме Арми Хаммера настал конец

Только что случившееся официально можно считать финальным гвоздем в крышку гроба карьеры 34-летнего американского актера Арми Хаммера: как передает Variety, артист вылетел из каста байопика "Шпион на миллиард долларов", последнего проекта, в котором все еще значился.

Таким образом, все студии, имевшие на Хаммера виды, разорвали с ним контракты.

Напомним кратко причину бед перспективного красавчика: в последние месяцы на Арми обрушились множественные обвинения, вплоть до самых диких - от каннибализма до менее экстремальных извращений. Также Хаммера его предполагаемые жертвы обвинили в вычурных формах насилия.

При этом стоит обратить внимание, что во многом виной здесь глупость и непонятно чем подкрепленная безалаберность самого артиста, обильно наследившего в социальных сетях.

"Шпион на миллиард долларов" (The Billion Dollar Spy), в касте которого значится Мадс Миккельсен, основан на реальной истории и расскажет о попытках советского инженера Адольфа Толкачева и агента ЦРУ, его московского куратора, "помешать нагнетанию холодной войны".

Толкачева сыграет Миккельсен. Режиссер - чернокожая постановщица Амма Асанте ("Рассказ служанки").