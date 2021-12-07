Режиссер "Рассказа служанки" снимет Галь Гадот в роли Клеопатры

Случились перестановки в ленте про Клеопарту, которую сыграет "Чудо-женщина" Галь Гадот. Напомним, изначально проектом из кресла режиссера должна была заниматься Пэтти Дженкинс, постановщица, собственно, "Чудо-женщины" и ее сиквела, но не сошлось.

Как передает Deadline, со ссылкой на источник, из-за напряженного графика Дженкинс выбывает, и на замену ей приходит канадка Кари Скогланд, известная по работе на сериалах "Рассказ служанки", "Подпольная империя", "Карточный домик", франшизе про ходячих мертвецов и только что стартовавшему шоу "Сокол и Зимний солдат".

Дженкинс же должна будет сосредоточиться на третьей части "Чудо-женщины" и новой главе Star Wars-саги - ленте "Звездные войны: Эскадрилья "Изгой" (Star Wars: Rogue Squadron). Плюс в планах постановщицы значится и спин-офф "Чудо-женщины", названия у которого пока нет.

Сценарий драмы о царице египетской написала Лаэта Калогридис ("Остров проклятых", "Видоизмененный углерод"). Дженкинс и Гадот - сопродюсеры.

По остальному касту и датам определенности пока нет.