Захарова считает, что Запад готовит провокацию в отношении Украины

Страны Запада готовят почву для проведения провокации в отношении ситуации на Украине. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Все свидетельствует о том, что, видимо, идет подготовка части провокационных действий, - заявила Захарова во время выступления в эфире Первого канала. - Готовят явно почву для осуществления возможных провокаций".

По мнению дипломата, истерика, которая захлестнула западные СМИ, является частью плана по подготовке провокации. "Это говорит о том, что материалы уже готовы на все случаи жизни, вне зависимости от реальности", - отметила она.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой сообщило о нападении России на Украину. Позже СМИ сообщило, что выпустило ее по ошибке, и удалило. Агентство пообещало провести внутреннее расследование инцидента. Кроме того, немецкая газета Bild опубликовала якобы "планы" Москвы по присоединению Украины к России.