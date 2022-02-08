Анна Кузнецова: в паспортах педофилов нужно ставить спецотметку

По данным, приведенным вице-спикером Госдумы Анны Кузнецовой, за три года - почти на 12 процентов, а за десять лет - на 79 процентов выросло количество преступлений против половой неприкосновенности детей. Поэтому в российских законах должен быть прописаны шаги борьбы с педофилией, считает вице-спикер.

По ее мнению, нужен пожизненный административный контроль и специальная отметка в паспортах преступников. "Наши предложения - установить пожизненный административный надзор за такими преступниками после освобождения, чтобы государство контролировало их перемещения", - цитирует вице-спикера пресс-служба "Единой России".

Среди предлагаемых ею мер - исключение условно-досрочного освобождения таких преступников, создание реестра осужденных за такие преступления и спецотметка в паспортах, запрет преступникам доступа в интернет.

По словам Кузнецовой, выдвигаются и другие инициативы по ужесточению наказания, они обсуждаются в парламенте.

Анна Кузнецова также призывает проанализировать причины, по которым в России на протяжении долгого времени наблюдается устойчивый рост количества преступлений против половой неприкосновенности детей.