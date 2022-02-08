Яровая предложила ввести уголовную ответственность за регулярную езду без прав

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ввести уголовную ответственность за многократное вождение без прав. Кроме того, она заявила о необходимости конфискации авто у злостных нарушителей. С такими предложениями парламентарий выступила в ходе заседания рабочей группы по подготовке законодательных мер на тему борьбы с опасным вождением.

Яровая, во-первых, считает целесообразным ужесточить административное наказание за повторное управление транспортным средством без прав. Она пояснила, что пока что признак повторности вообще отсутствует. "То есть можно 150 раз нарушать, не имея права управления ездить, и платить один и тот же штраф", - пояснила вице-спикер ГД.

За повторное управление авто лицом, которое лишено такого права, Яровая предлагает установить штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей.

А если такое деяние совершено при наличии трех административных правонарушений, то, по ее оценке, должна наступать уже уголовная ответственность - с возможной конфискацией транспортного средства.

Депутат предлагает прописать перечень преступлений, при совершении которых у собственников автомобиля смогут его конфисковать:

- вождение в состоянии опьянения;

- превышение скорости;

- выезд на встречную полосу;

- неоднократное управление транспортным средством лицом, лишенным этого права.

Параллельно предлагается сделать в Уголовном кодексе отягчающим обстоятельством тот факт, что водители без прав совершают аварию с тяжким вредом или смертью пешехода.

На данный момент нарушители, по словам Яровой, имеют возможность откупаться незначительными суммами. И, несмотря на запрет суда, лихачи садятся за руль и продолжают совершать правонарушения. Фактически у них есть возможность издеваться и над здравым смыслом, и над обществом, и над законом, и над решением суда, считает вице-спикер.

Отметим, что, согласно нынешнему законодательству, при первом правонарушении штраф составляет 30 тысяч рублей, также возможен административный арест на срок до 15 суток и обязательные работы от 100 до 200 часов.

Рабочая группа, в которой приняли участие представители профильных ведомств, предварительно согласовала увеличение штрафов за вождение без прав и уголовную ответственность с конфискацией машины за аналогичное повторное нарушение.

"Мы предварительно все эти новеллы проработали и с МВД, и с министерством юстиции, и у нас есть общее понимание того, что такой алгоритм возможных решений на современном этапе будет адекватной мерой", - сказала Яровая.

Напомним, что уголовная ответственность за опасное вождение для лишенных прав лихачей уже введена в России: закон об этом был подписан президентом 30 декабря. Новые меры предложены в дополнение для повышения эффективности уже принятого закона.