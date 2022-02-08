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08.02.2022 22:01
Рубрика: Общество

Какие изменения ждут выпускников школ в некоторых ЕГЭ-2022

Текст: Мария Агранович
Российская газета - Неделя № 29(8677)
До старта экзаменационной страды в школах остается чуть меньше двух месяцев - досрочный период Единого госэкзамена начнется уже 21 марта.
Теперь ЕГЭ проверяет не только предметные знания, но и умение их использовать на практике. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС Теперь ЕГЭ проверяет не только предметные знания, но и умение их использовать на практике. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Теперь ЕГЭ проверяет не только предметные знания, но и умение их использовать на практике. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Экзаменационные материалы ЕГЭ по всем предметам были обновлены на основе ФГОС среднего общего образования. Теперь во всех КИМах делается ставка не на проверку предметных знаний, а на то, как школьники умеют эти знания использовать на практике.

Напоминаем, какие изменения ждут выпускников в некоторых ЕГЭ-2022.

Математика

Для получения аттестата в 2022 году все без исключения 11-классники будут сдавать два обязательных предмета - русский язык и базовую математику. Исключение прошлого года, когда математику не сдавали, больше не действует.

В экзамене по базовой математике выпускников в 2022 году ждут сюрпризы: появятся новые задания, некоторые исчезнут.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Проверьте себя, смогли бы вы сдать ЕГЭ по географии?

Например, добавлена одна практико-ориентированная текстовая задача и усилен акцент на практику в заданиях по геометрии. Добавлены задание 5 - на умение выполнять действия с геометрическими фигурами и задание 20 - на умение строить и исследовать простейшие математические модели.

Есть изменения и в ЕГЭ по математике профильного уровня. В прошлых версиях этого экзамена для "продвинутых" математиков, которым этот предмет потребуется для поступления в вуз, присутствовали задания базового уровня сложности. По мнению экспертов, их выпускники щелкали как орешки. Теперь их убрали: участникам ЕГЭ в 2022 году больше не встретятся практическая задача на делимость, практическая задача на график реальной зависимости и задание базового уровня по геометрии. При этом добавлено два новых задания: задание с использованием графика функции из курса алгебры и вопрос по теории вероятности повышенного уровня сложности.

География

Географию на ЕГЭ выбирают реже всего. Например, в 2021 году таких смельчаков было всего 14,5 тысячи. Не то что обществознание, экзамен по которому в прошлом году писали почти 307 тысяч человек.

Куда можно поступить с ЕГЭ по географии? Понадобится она и в ведущих столичных вузах, например, в МГУ им. Ломоносова на специальность "Экономическая и социальная география зарубежных стран" или в РТУ МИРЭА на "Геоинформационные системы и комплексы", а можно и в Тюменский госуниверситет на специальность "Общество и окружающая среда". По данным одного из крупных интернет-порталов для абитуриентов, ЕГЭ по географии на разные направления подготовки потребуют в 301 вузе.

Итак, в 2022 году общее количество заданий в Едином по географии сокращено с 34 до 31, но при этом стало больше заданий с развернутым ответом. Время выполнения прежнее - 180 минут. Экзамен по географии теперь проверяет не только знание фактов, цифр, расположения географических объектов, но и умение пользоваться географическими знаниями в повседневной жизни. Для этого были разработаны задания на основе сообщений СМИ, последних достижений географической науки или просто интересных фактов. Вот, к примеру, одно из заданий демоверсии: "Прямая трансляция Парада на Красной площади в Москве 9 Мая начинается в 10 часов по московскому времени. Используя карту, определите, когда по местному времени эта трансляция начнется в Красноярске".

Политико-административная карта России и политическая карта мира традиционно включены в комплект справочных материалов к экзамену по географии. Но в этом году появились и новые "помощники" - две таблицы с основными демографическими и социально-экономическими показателями стран мира. Эти таблицы понадобятся для выполнения заданий 19-20 и 26-27.

Фото: Анна Соловьева/РГ
В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ по математике

Задание под номером 13 новое, предполагает знание геологической истории Земли. Еще новинка: задания с 23-го по 25-е - мини-тест из нескольких вопросов к представленному тексту. В новом задании 31 нужно будет изучить несколько точек зрения на проблему и аргументировать их.

История

Главное изменение в ЕГЭ по истории: из него исчезло историческое сочинение. Почему? По словам экспертов, практика последних лет показала: подготовка к этому заданию свелась к натаскиванию на определенный шаблон.

На экзамен отводится 3 часа. В заданиях 6 и 11, которые предполагают выбор нескольких элементов из списка, теперь не указано количество верных ответов. В задании под номером 4 - работа с информацией в форме таблицы - появился материал по истории России, связанный с важнейшими событиями в регионах России или за ее пределами. Например, речь может идти о подписании за пределами России важных международных договоров.

В задании 10 потребуется работать с исторической картой, и здесь проверяется умение соотносить информацию, представленную в разных знаковых системах: историческую карту и текст. Задания 14 и 15 на работу с изображением также обновлены: теперь это задания с развернутым ответом. Предполагается, что выпускник самостоятельно объяснит вывод об изображении и укажет факт, связанный с изображенным памятником культуры.

Главное изменение в ЕГЭ по истории - из заданий исчезло историческое сочинение 

Вот пример задания 14 из демоверсии: дана марка с портретом маршала Тухачевского и фрагментом плана военных действий. Нужно указать название войны, к которой относятся эти события. События всеобщей истории, в том числе истории Древнего мира, встретятся участникам ЕГЭ во 2-м и 19-м заданиях.

Итоги ЕГЭ по истории в 2021 году показали: самыми сложными для выпускников стали задания по теме Великой Отечественной войны. Было много ошибок, а это тревожный звонок. Поэтому в историческом ЕГЭ 2022 года будет усилен блок вопросов по этой теме, причем с акцентом на анализ источников.

До начала ЕГЭ-2022 осталось меньше двух месяцев. Фото: Станислав Красильников / ТАСС
ЕГЭ-2022: сроки

Досрочный период: с 21 марта по 7 апреля, резервные дни - с 11 по 18 апреля.

Основной период: с 26 мая по 21 июня, резервные дни - с 23 июня по 2 июля.

Дополнительный период: 5 сентября - базовая математика, 8 сентября - русский язык, 20 сентября - резервный день.

Кстати

С демоверсиями КИМ ЕГЭ-2022 можно ознакомиться на сайте Федерального института педагогических измерений.

Общество Образование ЕГЭ в России

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