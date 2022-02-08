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Рубрика: Общество

Кардиологи рассказали о главном продукте на столе после 45 лет

Текст: Оксана Грибанова

После 45 лет в качестве основного источника необходимых организму полезных жиров исследователи из Университета Барселоны (UB) предлагают использовать оливковое или любое другое растительное масло холодного отжима.

Фото: iStock
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Как ранее, в свою очередь, отметили американские кардиологи, употребление растительного масла связано с более низким риском преждевременной смерти от разных причин, передает La Vanguardia со ссылкой на Journals of the American College of Cardiology.

Старший научный сотрудник отдела питания Гарвардской школы общественного здравоохранения и руководитель исследования Марта Гуаш-Ферре пояснила, что результаты последней работы медиков подтвердили ранние рекомендации, касающиеся увеличения потребления растительного масла после 45 лет.

Ранее кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич заявила, что при отсутствии в широком доступе морской рыбы растительное масло является незаменимым продуктом для россиян. Врач особенно выделила льняное и конопляное масло, отметив, что по своим свойствам эти продукты не просто конкурируют с популярным оливковым маслом, но и превосходят его.

Однако уточняется, что масло оптимально добавлять в пищу - в салаты, выпечку, каши. Употребление продукта натощак в качестве лечения или профилактики болезней - небезопасная практика.

"Если у человека, например, есть камни в организме или что-то другое, то он таким образом может себе устроить незапланированный приступ печеночной колики", - предупредила врач-диетолог Елена Мотова.

При возникновении проблем со здоровьем - проконсультируйтесь с врачом.

Наука Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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