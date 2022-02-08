Mercedes обкатывает "бэби-Гелендваген". Фото прототипа

Прототип Mercedes, который выглядит довольно странно, не мог не привлечь внимания "шпионов" - фото публикует carscoops.com. Одно из предположений: компания тестирует внедорожник, который расположится на ступеньку ниже G-Class.

Во-первых, привлекает внимание кузов автомобиля, который позаимствовали у модели C-Class W204, дебютировавшего в 2015 году. Седан имеет расширители колёсных арок, подобие подножки, огромный клиренс и разнокалиберные колёсные диски.

Прототип может являться агрегатоносителем кроссоверов GLA или GLB следующего поколения, а также G-Class в уменьшенном форм-факторе.

Слухи о появлении "бэби-Гелендвагена" ходят уже давно - около десяти лет, возможно, в Mercedes поняли, что сейчас наилучший момент для запуска такого внедорожника. Особенно, если принять во внимание тот факт, что за G-Class выстраивается очередь, а на рынке Соединённых Штатов подержанные внедорожники в свете дефицита модели у дилеров продают дороже новых.