"Оскар" перетасовывает карты

Объявление номинаций на премии "Оскар", с одной стороны, подтвердило многие предположения болельщиков, с другой, принесло обескураживающие сюрпризы.

Так, вполне предсказуемо были лидерство фильмов "Власть пса" Джейн Кэмпион (12 номинаций) и "Вестсайдская история" Стивена Спилберга (7). Но мало кто ожидал столь стремительного взлета к Академическим премиям ужастика Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров", получившего 4 номинации, включая "Лучший фильм". Или черно-белой военной саги "Белфаст" Кеннета Браны (7 номинаций). 4 номинации образовались у японского фильма "Сядь за руль моей машины" - одной из немногих иностранных картин киноистории, вышедших за пределы отведенной им секции "Международный фильм".

Эпоха пандемии вынудила Академию обратить внимание на потоковые сервисы, активно вытеснившие закрытые кинотеатры, и вот фильм компании AppleTV "КОДА: ребенок глухих родителей" стал из номинантов далеко не последним, у него хорошие шансы.

Занятно, что Леди Гага, которая считалась сильным претендентом на премии за роль в "Доме Гуччи", из соревнования выбыла, уступив место испанке Пенелопе Крус в "Параллельных матерях", едва ли не самом слабом фильме Педро Альмодовара.

Для меня было удивительно, что с самого начала не попал в поле внимание Академии Ридли Скотт с "Последней дуэлью". Поначалу он вытеснил сам себя картиной "Дом Гуччи", а теперь и вовсе вышел из премиальной гонки. Хотя и драматургия, и режиссура, и операторское мастерство, и звуковое решение "Последней дуэли" заслуживали если не премий, то номинаций.

Обидно, что вышла из состязания фантастическая колумбийская дебютантка 20-летняя Рэйчел Зеглер, сыгравшая Марию в "Вестсайдской истории" - она в любом случае не уступает попавшим в номинации Оливии Колман или не сказавшей ничего нового Пенелопе Крус, но превосходит их свежестью и сражающей наповал энергетикой исполнения.

На "Оскаре" что либо предсказывать - себе дороже: академики страдают вкусовщиной ничуть не меньше, чем критики, но в их суждения вмешиваются еще и личные отношения с номинантами (что такое Голливуд, как не большая и очень богатая, но деревня!), и прагматичные расчеты, особенно теперь, когда судят не столько по таланту, сколько по цвету кожи или гендерной принадлежности. Но мне кажется, что итог состязания международных фильмов почти предрешен самим существованием в списке японской трехчасовой драмы "Сядь за руль моей машины". Хотя в число номинантов стремительно влетела, растолкав более развитые кинематографии, "Лунана: Як в классе" из Бутана - семейная драма о певце и его бабушке с их мечтой переселиться в Австралию. Эта типичная "темная лошадка" вряд ли изменит сложившийся расклад сил в международной номинации, но еще раз напомнит о его величестве случае, который часто правит бал на мировых призовых рулетках.

В номинации "Лучший фильм", думаю, результат предрешен: новозеландка Джейн Кэмпион уже побила исторический рекорд, став первой женщиной-режиссером, дважды выдвинутой на профессиональное мастерство на "Оскар". А раз так, то какой академик откажется от соблазна сделать ее третьей женщиной в истории, получившей из всех "Оскаров" самого главного!

Высоко мною ценимая "Вестсайдская история", заняв пока очень почетное место, скорее всего, ограничится премией за роль второго плана и некоторыми техническими призами: слишком сильно у многих убеждение, что Спилберг сделал всего только "ремейк" фильма 1961 года. Хотя оно равно утверждению, что снявший очередного "Макбета" Джоэл Коэн сделал не экранизацию Шекспира, а всего только ремейк известных фильмов Кеннета Браны, Романа Полански или Джастина Курзеля.

Сильные позиции у вышедшего в первый ряд "Белфаста" - без почетных наград он точно не уйдет. И целиком во власти счастливого случая номинация "Лучший режиссер", где все карты может смешать опять-таки японский фильм Рюсукэ Хамагучи - он уже снискал симпатии премии БАФТА как европейского аналога "Оскара" и всего международного сообщества кинокритиков.