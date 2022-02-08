"Пацанов" продлили на четвертый сезон еще до премьеры третьего

Третий сезон антисупергеройской черной экшн-комедии "Пацаны" (The Boys) стартует только в июне, но Amazon уже рапортует о продлении шоу на четвертый. Об этом сообщает The Vulcan Reporter.

"Пацаны", напомним, вышли 26 июля 2019 года. Автор - Эрик Крипке ("Сверхъестественное"). В основе - серия комиксов Гарта Энниса ("Проповедник", "Константин"), выходившая в 2006-2012 годах (72 выпуска, в настоящее время издается русская локализация).

Действие разворачивается в альтернативной вселенной, где супергерои - обыденное явление в статусе больших медийных звезд. При этом большая их часть - типы довольно неприятные, злобные и циничные. Для того, чтобы приструнить наиболее зарвавшихся, под крылом ЦРУ создается тайная группа "Пацаны", состоящая из отморозков, не чурающихся самых радикальных методов.

Заметим, что события сериала довольно существенно отличаются от историй печатного оригинала, который, к слову, был номинирован на Премию Айснера - "Оскар" мира комиксов.

Ранее были опубликованы тизер и трейлер анимационного спин-оффа шоу.