Власть
08.02.2022 13:31
Текст: Кира Латухина

Песков назвал срок ухода российских войск из Беларуси

Российские войска покинут территорию Беларуси по окончании военных учений, как и планировалось - об ином и речи не было. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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На брифинге Пескова попросили прокомментировать сообщения, что на переговорах лидеров России и Франции в Кремле Владимир Путин пообещал вывести из Беларуси военнослужащих РФ после маневров.

"Никто никогда не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Беларуси, об этом никогда речи не шло", - подчеркнул Песков. "Речь идет о союзных учениях и, естественно, подразумевается, что по их завершении войска вернутся в свои постоянные места дислокации", - пояснил он.

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