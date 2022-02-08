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Рубрика: Общество

Врач перечислил признаки серьезных проблем с сердцем и сосудами

Текст: Майя Бирюкова

Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности во всем мире: это ишемическая болезнь сердца и инсульт. Печальных последствий можно избежать, если вовремя распознать возникшие проблемы с сердцем и сосудами.

Фото: iStock
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О признаках, указывающих на наличие сердечно-сосудистых заболеваний, порталу Eat This Not That рассказал доктор Джеффри Глотт, специализирующийся на вопросах диагностики. Один из главных симптомов, на который стоит обратить внимание, это боль в руке. Говоря простым языком, мозг может запутаться, откуда он получает болевой сигнал, и поэтому боль в сердце может ощущаться как боль в руке.

Еще один тревожный признак - это холодный пот. По мере развития заболевания и сужения артерий сердцу нужно прилагать все больше усилий, чтобы доставить кровь к жизненно важным органам, в том числе - к сердцу. И холодный пот указывает на то, что сердце получает недостаточно насыщенную кислородом кровь.

В зависимости от конкретного состояния человека список признаков, указывающих на проблемы с сердцем и сосудами, может варьироваться. Но в любом случае стоит обратиться к врачу, если вы заметили у себя боль или ощущение сдавливания в груди, дискомфорт в районе левого плеча, челюсти или спины, одышку, усталость, частые головокружения.

Риск сердечно-сосудистых заболеваний растет из-за повышенного холестерина. Врач пояснил, что показать нарушение жирового обмена может комплексное исследование под названием липидный профиль. Высокий уровень холестерина не всегда обнаруживает себя явными симптомами, поэтому стоит контролировать его с помощью анализов.

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