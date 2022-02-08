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08.02.2022 09:09
Рубрика: Экономика

В Москве благоустроят территорию возле станции "Нижегородская"

Текст: Ирина Огилько

Специалисты комплекса городского хозяйства начнут благоустраивать территорию возле станции метро "Нижегородская" на юго-востоке столицы. Подробности рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

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Работы пройдут в Проектируемых проездах № 219 и 830, Орехово-Зуевском проезде, 1-й и 2-й Карачаровском проезде, шоссе Фрезер и Перовское, улицах 3-я Карачаровская, Газгольдерная и Верхняя Хохловка, Рязанском проспекте и его дублере.

По словам Бирюкова, воздушные кабельные линии будут убраны под землю, проложена дополнительная ливневая система, приведены в порядок тротуары. "Обновим асфальтобетонное покрытие проезжей части, организуем удобные парковочные карманы на 350 машино-мест и велопарковки", - отметил Петр Бирюков. Для пассажиров общественного транспорта будут установлены восемь современных остановок с беспроводной связью и зарядными слотами.

Заместитель мэра Москвы рассказал, что для обеспечения безопасности дорожного движения будет скорректировано расположение светофоров. Поставят 500 фонарей и уличных торшеров, а возле пешеходных "зебр" поставят опоры контрастного освещения. Высадят 60 деревьев и почти 2,4 тысячи кустарников, общая площадь газона превысит 100 тысяч квадратных метров. Для удобства пешеходов возле станции сделают три навеса "сухие ноги", чтобы обеспечить комфортную пересадку пассажиров из одного транспорта в другой.

Завершить работы возле метро "Нижегородская" планируется в 2023 году.

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