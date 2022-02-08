В Находке все школы эвакуировали из-за угрозы минирования

Во вторник днем от неизвестных вновь поступили угрозы о минировании школ в приморской Находке. Учебный процесс пришлось прервать, а детей распустить по домам.

Как сообщается на сайте городской администрации, информация о минировании всех образовательных учреждений округа поступила в ОМВД России по городу около 12.30 по местному времени. Оперативные службы незамедлительно приступили к обследованию зданий.

Учащимся второй смены придется заниматься дистанционно, добавили в мэрии.

Подобные письма поступили сегодня в адрес школ Хабаровска, Биробиджана, Магадана и Петропавловска-Камчатского. Все они оказались ложными.