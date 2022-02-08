Прокурор Татарстана предложил ограничить интернет в школах

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил рассмотреть возможность ограничить использование детьми интернета в школах. Исключение - случаи, когда это нужно для образовательного процесса.

Соответствующие пункты глава ведомства предлагает внести в уставы учреждений, передает ТАСС. Прокурор упомянул о трагедии в казанской школе, которая, полагает Нафиков, выявила ряд серьезных проблем в сфере защиты и обеспечения прав несовершеннолетних, организации их воспитания

Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла 11 мая прошлого года: 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в здание, привел в действие самодельную бомбу и открыл огонь из охотничьего ружья. Семь школьников и двое учителей погибли. Еще 24 человека, по большей части школьники, были ранены. Молодому человеку предъявлено обвинение по четырем статьям УК РФ. Экспертиза подтвердила вменяемость фигуранта и в момент совершения преступления, и сейчас.

По мнению прокурора, детей нужно возвращать из онлайн-мира в реальный. "В противном случае нам не удастся донести до подрастающего поколения настоящие общечеловеческие ценности и научить детей жить, мирно взаимодействуя друг с другом и обществом", - сказал он.