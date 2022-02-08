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08.02.2022 09:00
Рубрика: Общество

День науки: о достижениях российских ученых

Текст: Юрий Медведев
Отмечая сегодня День науки, даже далекому от нее человеку хотелось бы узнать, с каким портфелем достижений она пришла к этому своему празднику. Особенно, учитывая, что весь прошлый год она была в фокусе внимания, а этот по предложению, президента страны, начинает десятилетие Года науки.

Если говорить о конкретных научных результатах, то, конечно, интересуют работы мирового уровня. И здесь есть что предъявить. В первую очередь это вакцины против коронавируса. Это самый настоящий мировой уровень. Они стали сенсацией для всего мира, хотя поначалу кто-то стал высказывать сомнения, что и понятно - конкуренция жесточайшая.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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Прорывом для мировой астрофизики стали результаты космической обсерватории "Спектр-РГ". Она впервые с рекордной четкостью дважды осмотрела все небо в рентгеновском диапазоне, что позволило построить карту, содержащую на порядок больше источников, чем было известно прежде.

Еще одно выдающееся достижение нашей науки - лекарство от болезни Бехтерева, хронического системного аутоиммунного заболевания суставов. Ученые нашли, какие именно клетки собственного иммунитета убивают организм хозяина, и создали против них вещество с направленным действием. Это важнейшее исследование связано не только с болезнью Бехтерева, его значение намного шире. Речь идет о так называемых нейтрализующих антителах, которые могут применяться для лечения самых разных аутоиммунных заболеваний, когда иммунные клетки организма начинают атаковать здоровые клетки. Кстати, нейтрализующие антитела могут применяться и для лечения ковида.

Особое место в нашем научном портфеле занимает сеть уникальных научно-исследовательских установок класса "мегасайенс". Они должны обеспечить создание прорывных технологий на основе синхротронных и нейтронных исследований. Так, начато строительство источника синхротронного излучения "Центр коллективного пользования "СКИФ", запущены термоядерная установка токамак Т-15МД и "Байкальский глубоководный нейтринный телескоп", в Дубне создается коллайдер NICA. Важнейшее событие произошло в космосе. Первый с 2000 года тяжелый отечественный модуль "Наука" отправился на Международную космическую станцию. Он предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС.

Помимо космоса наука пытается осваивать моря и океаны. Началось строительство двух научно-исследовательских судов неограниченного района плавания. Они станут базой для проведения морских исследовательских работ фундаментального и прикладного характера. Уже спущено на воду научно-исследовательское судно "Пионер-М". Это первое в России беспилотное научно-исследовательское судно будет обладать технологиями безэкипажного судовождения. Планируется круглогодичная эксплуатация судна в акваториях Черного и Азовского морей.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
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В городе Северске в Томской области началось строительство первого в мире энергоблока последнего поколения БРЕСТ-ОД-300. С этого реактора должна начаться новая эпоха в истории атомной энергетики - эпоха замкнутого цикла.

Этот список прорывных работ наших ученых в самых разных сферах науки можно продолжить, а также назвать впечатляющие количественные результаты Года науки. Но президент РАН Александр Сергеев особо выделил один качественный итог - возрождение общества "Знание". По его словам, очень важно доносить научную информацию до общества, в первую очередь, до молодежи, подростков. А чтобы она доходила, это надо делать интересно, захватывающе - по-современному. Ведь в науке важна преемственность знаний, чтобы молодёжь, видя достижения учёных, их важную роль в развитии мира, тоже захотела освоить профессию ученого. А для этого имидж этой профессии должен быть достаточно высок. Кстати, согласно опросам, сегодня доля исследователей до 40 лет поднялась почти до 45 процентов, что еще недавно казалось недостижимой цифрой. А согласно опросам, около 60 процентов родителей поддерживают своих детей в выборе научной карьеры.

И еще несколько важных цифр, которые характеризуют состояние науки. Удельный вес публикаций в журналах самого престижного первого квартиля базы Web of Science вырос с 18,5% в 2010 году до 28,3% в 2020-м. Доля России в общемировом числе цитирований выросла за этот период с 1,01% до 1,83%.

Наука Общество Наука

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