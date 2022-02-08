Основателя антивирусной компании McAfee, умершего в испанской тюрьме летом, не похоронили до сих пор

Основатель антивирусной компании McAfee Джон Макафи, найденный в прошлом июне мертвым в своей камере в испанской тюрьме, до сих пор не похоронен. Вот уже семь месяцев его тело хранится в морге Института судебной медицины в Барселоне. Как выяснилось, расследование его смерти все еще не завершено. И это мешает властям передать тело бизнесмена его семье.

Такая задержка возникла из-за позиции родственников Макафи, сомневающихся в том, что предприниматель мог совершить самоубийство. Они потребовали провести повторную экспертизу. Испанские власти уступили, поэтому дело до сих пор не закрыто. И пока этого не произойдет, семья не сможет похоронить останки бизнесмена.

Напомним, основатель компании по производству антивирусной защиты McAfee был найден мертвым в своей камере в тюрьме "Бриас" неподалеку от Барселоны в июне 2021 года. Его тело было обнаружено в тот же день, когда Национальная судебная палата Испании приняла решение о его экстрадиции в США, где бизнесмена обвиняли в мошенничестве и уклонении от налогов на сумму порядка 4 миллиона долларов, за что ему грозило лишение свободы сроком до 30 лет.

Все указывало на то, что он совершил самоубийство, однако у многих возникли сомнения, поскольку ранее Макафи неоднократно заявлял, что никогда не пойдет на такой шаг, его скорее убьют американские власти, которые он обвинял в политическом преследовании за разоблачение случаев коррупции в налоговом агентстве США.

В последние годы Макафи занимался криптовалютами. И обвинения в США против него были выдвинуты как раз за неуплату налогов с доходов, полученных за майнинг биткоинов, проведение консультаций и платных выступлений по этой теме. На этом основании он и был задержан в октябре 2020 года в барселонском аэропорту Эль-Прат. В испанской тюрьме он провел восемь месяцев, дожидаясь решения об экстрадиции в США.

Вдова Макафи обвинила власти США в его смерти.