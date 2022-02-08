Проекты и прорывы-2022. Важнейшие события в области науки и техники на карте России

День российской науки, который отмечается 8 февраля и совпадает с днем учреждения Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге в 1724 году, кому-то напомнил о приближающемся 300-летии РАН. Другим - о достижениях Года науки и технологий, что завершился вместе с календарным 2021-м, а главные его итоги подводились в январе и подводятся сейчас.

Было бы лукавством и ненужной похвальбой писать и говорить о таких итогах только в мажорных и восторженных тонах. Надо честно признать, что удалось не все и прошло не всегда так, как задумывали.

Во многом это связано с пандемией коронавируса и объективно необходимыми ограничениями. Как справедливо заметил помощник президента РФ Андрей Фурсенко, наука оказалась лучше к этому подготовлена, чем наша промышленность и общество в широком смысле слова. Более всего досадно, что аргументы ученых-медиков и практикующих врачей о важности и необходимости вакцинации значительной частью населения так и не были восприняты.

Это, с одной стороны, производное тех лет, когда случился "КашПир во время Чумака" и до сих пор не может сойти с телеэкранов, а теперь еще заполонил соцсети. С другой - результат недоверия ко всему, что заявляют и рекомендуют представители власти на всех без исключения уровнях.

В условиях пандемии, информацию большой социальной значимости надо доносить, никого не пугая - так, чтобы она не приводила к шоку и отрицанию. И тут, согласимся, не паханое поле для социологов, обществоведов, психологов. Но чтобы такой общественный консенсус наступил, чтобы контакт между наукой и властью, ученым и чиновником стал по-настоящему доверительным, шаги навстречу нужны на деле, а не только на словах.

Между тем, далеко не везде удалось поднять зарплату ученых и преподавателей до заявленного уровня. Сохраняется, увы, неоправданная и обидная для научных работников дифференциация по регионам - потому что нормативно привязана к средней зарплате по экономике области, края, республики.

Весь минувший год в НИИ и университетах отмечали спад международного взаимодействия в своих научных секторах, уменьшение числа полевых экспедиций, одновременно с этим - сокращение приема магистрантов и слушателей в аспирантуру.

Неприятным инцидентом, своего рода ложкой дегтя на финише экспедиционной программы Года науки и технологий стало задержание российского научно-исследовательского судна "Академик Иоффе" по решению суда в Дании. Больше месяца ушло на то, чтобы вызволить судно из-под ареста. А сама эта ситуация была и остается уроком на тему, как нужно содержать и как не следует использовать дорогостоящий научный флот.

Что еще не дал исполнить или завершить, как планировали, Год серебряного быка и передал в наследство Году тигра?

Для таких адресов и проектов, если перечислять по пальцам, двух рук не хватит. Ограничимся одним примером-напоминанием: не случилось открытия Политехнического музея в Москве после затянувшегося ремонта и реновации. Долгожданное и много раз переносившееся открытие было твердо назначено на 12 декабря 2020 года, потом - на конец 2021-го, уже без твердой даты. На этот день ситуация еще более неопределенная. Ясно лишь одно: залы нового "Политеха" не примут посетителей и в 2022-м…

Где и какие в наступившем году ожидаются главные "прорывы"? Или, скажем мягче: заметные события, проекты, инновации в сфере науки, техники, высоких технологий и наукоемких производств?

Для удобства представления мы собрали их в один событийно-географический обзор и занесли на карту - с краткими комментариями и подробностями, что стали известны на этот день.