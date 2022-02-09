135 лет назад родился самый известный полководец Гражданской войны

Конечно, во многом народным героем Василий Иванович стал благодаря книге комиссара чапаевской дивизии Дмитрия Фурманова и особенно кинофильму, созданному режиссерами Сергеем и Георгием Васильевыми.
Но не будь достойного материала, не было бы и этих произведений.
...Родился Василий 28 января (9 февраля) 1887 г. в бедной семье под Чебоксарами. В церковно-приходской школе не доучился, плотничал в бригаде отца, работал в купеческой лавке, вопреки желанию родителя в жены взял поповскую дочь... В Первую мировую дослужился до фельдфебеля, неоднократно ранен, награжден тремя Георгиями...
После мучительных метаний в 1917-м вступил в партию большевиков.
В Гражданскую командовал полком, бригадой, дивизией... Воевал в Поволжье, на Уральском фронте, брал Уфу... Был решительным, храбрым, хитрым командиром. И вместе с тем не раз конфликтовал с вышестоящим начальством, своенравничал, нарушая приказы... В сентябре 1918 г. дивизию Чапаева посетил нарком по военным делам Л.Д. Троцкий, который наградил Чапаева золотыми часами и именным револьвером.
Чапаева направили на учебу в Академию Генерального штаба, но через несколько недель он сбежал оттуда. Одной из главных причин побега историки называли болезненное самолюбие и недостаточный уровень образования.
Погиб 32-летний начдив под городом Лбищенск (сейчас это село Чапаев в Западно-Казахстанской области Казахстана) во время внезапного рейда отряда белых. В фильме Васильевых Чапаев погиб, переплывая Урал, а как было на самом деле, достоверно неизвестно: версий множество.
Фильм, выпущенный на экраны в 1934 г., только до Великой Отечественной посмотрели более 60 миллионов человек. Неудивительно, что именем Чапая стали называть десятки населенных пунктов, улицы, дома культуры, парки, школы. А народное творчество породило множество анекдотов, частушек, баек, в которых полководец чаще всего выступал в качестве смекалистого добродушного простака...
В Российском государственном архиве кинофотодокументов не так много материалов о В.И. Чапаеве. Это объясняется гибелью кинодокументов по самым разным причинам. Редкие и почти единственные в своем роде киносъемки командира 25-й стрелковой дивизии выполнены кинооператором Московского кинокомитета П.В. Ермоловым в период пребывания на Восточном фронте в сентябре 1918 г. Л.Д. Троцкого.
Фотоматериалы представлены портретными съемками В.И. Чапаева, снимками командиров и политработников 25-й стрелковой дивизии, отличившихся при взятии Уфы, групповыми фотографиями бойцов дивизии.