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1 февраля 2022 г. 13:20
Общество
Текст: Юлия Андрейкина (главный специалист отдела информационного обеспечения Российского государственного архива кинофотодокументов) , Елена Колоскова (заместитель начальника отдела информационного обеспечения РГАКФД)
Родина - № 2(222)

Всенародный Василий Иванович

135 лет назад родился самый известный полководец Гражданской войны
В истории Гражданской войны, пожалуй, нет более легендарной личности, чем командир 25-й стрелковой дивизии Красной армии В.И. Чапаев.
Командир 25-й стрелковой дивизии В.И. Чапаев. 1918 г. Фото: РГАКФД
Командир 25-й стрелковой дивизии В.И. Чапаев. 1918 г. Фото: РГАКФД

Конечно, во многом народным героем Василий Иванович стал благодаря книге комиссара чапаевской дивизии Дмитрия Фурманова и особенно кинофильму, созданному режиссерами Сергеем и Георгием Васильевыми.

Но не будь достойного материала, не было бы и этих произведений.

...Родился Василий 28 января (9 февраля) 1887 г. в бедной семье под Чебоксарами. В церковно-приходской школе не доучился, плотничал в бригаде отца, работал в купеческой лавке, вопреки желанию родителя в жены взял поповскую дочь... В Первую мировую дослужился до фельдфебеля, неоднократно ранен, награжден тремя Георгиями...
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После мучительных метаний в 1917-м вступил в партию большевиков.

В Гражданскую командовал полком, бригадой, дивизией... Воевал в Поволжье, на Уральском фронте, брал Уфу... Был решительным, храбрым, хитрым командиром. И вместе с тем не раз конфликтовал с вышестоящим начальством, своенравничал, нарушая приказы... В сентябре 1918 г. дивизию Чапаева посетил нарком по военным делам Л.Д. Троцкий, который наградил Чапаева золотыми часами и именным револьвером.

Чапаева направили на учебу в Академию Генерального штаба, но через несколько недель он сбежал оттуда. Одной из главных причин побега историки называли болезненное самолюбие и недостаточный уровень образования.

Погиб 32-летний начдив под городом Лбищенск (сейчас это село Чапаев в Западно-Казахстанской области Казахстана) во время внезапного рейда отряда белых. В фильме Васильевых Чапаев погиб, переплывая Урал, а как было на самом деле, достоверно неизвестно: версий множество.

Фильм, выпущенный на экраны в 1934 г., только до Великой Отечественной посмотрели более 60 миллионов человек. Неудивительно, что именем Чапая стали называть десятки населенных пунктов, улицы, дома культуры, парки, школы. А народное творчество породило множество анекдотов, частушек, баек, в которых полководец чаще всего выступал в качестве смекалистого добродушного простака...
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В Российском государственном архиве кинофотодокументов не так много материалов о В.И. Чапаеве. Это объясняется гибелью кинодокументов по самым разным причинам. Редкие и почти единственные в своем роде киносъемки командира 25-й стрелковой дивизии выполнены кинооператором Московского кинокомитета П.В. Ермоловым в период пребывания на Восточном фронте в сентябре 1918 г. Л.Д. Троцкого.

Фотоматериалы представлены портретными съемками В.И. Чапаева, снимками командиров и политработников 25-й стрелковой дивизии, отличившихся при взятии Уфы, групповыми фотографиями бойцов дивизии.

Знамя интернациональной бригады имени В.И. Чапаева. Испания. 1936-1937 гг. Фото: РГАКФД
В.И. Чапаев (справа) беседует с Л.Д. Троцким. Восточный фронт. 1918 г. Фото: РГАКФД
Командиры и бойцы 25-й стрелковой дивизии. В.И. Чапаев в центре в повязке. Уфа. Июнь 1919 г. Фото: РГАКФД
Л.Д. Троцкий вручает ценные подарки отличившимся в боях бойцам. В.И. Чапаев слева на переднем плане. Николаевск-Уральский. Сентябрь 1918 г. Фото: РГАКФД
Подполковник А.В. Чапаев, сын В.И. Чапаева. 12 июня 1944 г. Фото: РГАКФД
Монумент В.И. Чапаеву на месте его гибели на берегу реки Урал. Село Чапаев. Казахская ССР. 1939 г. Фото: РГАКФД
Красноармейцы направляются на сеанс художественного фильма "Чапаев". Свердловск. 1934 г. Фото: РГАКФД
Киноактер Б.А. Бабочкин гримируется на съемочной площадке художественного фильма "Чапаев". Фото: РГАКФД
Один из кинотеатров Сталинграда в дни показа художественного фильма "Чапаев". 1934 г. Фото: РГАКФД
Кинорежиссеры Георгий Николаевич (слева) и Сергей Дмитриевич Васильевы во время монтажа художественного фильма "Чапаев". Фото: РГАКФД
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