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09.02.2022 16:01
Рубрика: Легковые авто

Audi снимает с производства две модели, им предпочли более маржинальные авто

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Audi. Фото: Пресс-служба Audi.
Фото: Пресс-служба Audi.

Компания Audi пересмотрела свои планы по модельной линейке на ближайшие годы: из неё исключат две модели, одна из которых просуществовала всего в одном поколении.

Фото: www.autoweek.nl
Audi выпустит огромный кроссовер: фото прототипа

Audi Q2 дебютировал в 2016 году, спустя четыре года пережил рестайлинг, но во втором поколении жизнь компакта не продолжится. Причём от Q2 немецкий автопроизводитель откажется не только в Европе, но и на рынке Китая, где, казалось, есть место всем моделям и их модификациям. Также не получит продолжения Audi A1.

По словам главы Audi Маркуса Дюсманна, которого цитирует Handelsblatt, такая оптимизация производится из-за того, что бренд намерен сосредоточиться на маржинальных моделях в более крупных сегментах.

"Мы подрежем наш модельный ряд сверху и расширим в верхней части линейки", - сказал Дюсманн. Так, например, известно, что компания готовит огромный кроссовер Q9, прототипы которого вышли на дорожные испытания.

Таким образом, точкой входа в Audi будет являться модель A3.

Ранее "РГ" рассказывала, что в 2026 году выйдет последняя новая модель Audi, оснащённая ДВС, а в 2033 году компания вовсе прекратит выпуск авто с моторами на углеводородных видах топлива.

#Audi