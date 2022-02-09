Билл Гейтс написал книгу о том, как предотвратить следующую пандемию

Основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс написал книгу под названием "Как предотвратить следующую пандемию". Она выйдет в свет в мае 2022 года.

По словам самого Гейтса, в книге он рассказывает о конкретных шагах, которые можно предпринять, чтобы не только остановить будущие пандемии, но и улучшить систему здравоохранения во всем мире. "Я обозначаю уроки, которые мы можем извлечь из этой пандемии, инновации, которые нам нужны для спасения жизней", - цитирует РИА Новости миллиардера.

Гейтс также обещает рассказать в своей книге о беседах с лидерами общественного здравоохранения, среди которых гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус и главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Миллиардер Билл Гейтс регулярно делится мнением о возможных сценариях развития пандемии COVID-19. Ранее он заявил, что после волны штамма коронавируса "омикрон" в странах мира число случаев заражений пойдет на спад, а COVID-19 будут лечить как сезонное заболевание. Он также высказывал мнение, что человечество может столкнуться с пандемиями куда хуже той, что была вызвана коронавирусом. Он призвал мировые правительства выделить миллиарды на борьбу со следующей глобальной вспышкой.