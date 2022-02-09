Chery привезла в Россию доступный кроссовер: первые фото

Chery готовится к продажам в России кроссовера Tiggo 4 Pro. Модель впервые засветилась на "живых" фото в Москве.

Судя по всему, машина принадлежит представительству марки, у нее нет государственных номеров и разобран щиток приборов. Возможно, в компании занимаются адаптацией модели к российскому рынку.

Как отмечает сайт "Китайские автомобили", который и опубликовал первые снимки, у конкретного Tiggo 4 Pro есть как минимум одно существенное отличие от версии, представленной в Поднебесной. Там у кроссовера сзади отсутствует овальный логотип бренда, а над хромированной планкой крупно написано "Chery" - так же, как, например, у Tiggo 8 Pro. Похоже, в России обойдутся без этого решения и сохранят привычный шильдик.

В целом Tiggo 4 Pro сильно напоминает "старшие" модели - у него такая же решетка радиатора, аналогичное оформление противотуманных фар и новые бамперы. Да и интерьер сделан, как у Tiggo 7 Pro - с вынесенным над передней панелью монитором, планшетом для управления климатом и площадкой под смартфон на тоннеле.

Что касается оснащения, то, как можно понять из имеющегося в базе Росстандарта ОТТС, оснащаться версия Pro будет так же, как "обычная" "четверка". То есть, атмосферным или турбированным моторами объемом 1,5 литра на 113 и 147 л.с. соответственно. Первый будет сочетаться с "механикой" и вариатором, второй - с "роботом" 6DCT. Привод только передний.

В прошлом году Tiggo 4 лишь в декабре уступил титул бестселлера бренда "семерке" Chery. Актуальная цена модели - от 1 139 900 до 1 539 900 рублей. Ранее в компании анонсировали появление обновленного кроссовера в период с мая по июль.

Фото: www.китайские-автомобили.рф