Чижов: "Газпром" не обязан наращивать поставки газа в Европу

"Газпром" не обязан наращивать экспорт "голубого топлива" в Евросоюз. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

Так он ответил РИА Новости на вопрос о том, обязана ли Россия поставлять дополнительные объемы газа в ЕС. Чижов отметил, что "Газпром" на самом деле поставляет некоторое количество дополнительного газа в Европу, "хотя, возможно, и не так много, как некоторым бы хотелось".

По данным британской консалтинговой компании Wood Mackenzie, если бы импорт российского трубопроводного газа в Евросоюз прекратился, то запасов "голубого топлива" в регионе хватило бы лишь на полтора месяца. Сейчас газ из РФ покрывает 28% спроса в ЕС. "Мы столкнулись бы с катастрофической ситуацией, когда газа в хранилищах почти не осталось бы на следующую зиму", - говорится в сообщении компании.

На прошлой неделе сообщалось, что из подземных газохранилищ Европы Европы отобрано уже 85% от закачанного летом топлива. По данным "Газпрома", общий уровень заполненности ПХГ Европы составляет 36,7%. А подземные хранилища Германии и Франции опустошены уже на две трети.