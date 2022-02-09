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Рубрика: В мире

Главы МИД РФ и Великобритании обсудят в Москве проблему гарантий безопасности

Текст: Юрий Нечаев

10 февраля в ходе встречи в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Великобритании Лиз Трасс обсудят проблемы европейской безопасности и предложения России по гарантиям безопасности. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"10 февраля министр Лавров проведет переговоры с главой МИД Британии Элизабет Трасс. Она посетит Москву с рабочим визитом. В ходе встречи планируется обсудить перспективы двусторонних отношений, обменяться мнениями по актуальным вопросам международной, региональной повестки дня с упором на тематику европейской безопасности и вопрос о выработке долгосрочных юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны", - отметила Захарова.

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